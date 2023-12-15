كاملة أبو ذكري لـ "حبر سري": التدخل في عمل المخرج "قلة أدب".. هذا الفنان الوحيد اللي اسمح له

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت المخرج كاملة أبو ذكري، أن تدخل الفنان في عمل المخرج أمر غير مقبول ولم يحدث معها قبل ذلك، قائلة: "تدخل الفنان في عمل المخرج قلة أدب ومحصلش معايا ولكن بسمع أن في ممثلين بيتدخلوا في اختيار الممثلين اللي قدمهم واختيار الكاميرا وكتابة السيناريو".

وأوضحت كاملة أبو ذكري، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن كل فرد في تصوير العمل الفني له مهنته والممثل الذي يتدخل في عمل المخرج يرسم طريقه للفشل، مضيفة: "اشتغلت مع نجوم كبار وعمري ما شفت عادل إمام بيتدخل في الإخراج أو السيناريو وده اللي بوظ الدنيا وكل واحد كان عارف شغلته".

وتابعت: "المخرج اللي يوافق على كده عشان عايز يشتغل ويرضي النجم ومش عايزين حد يقول دمه تقيل وبيبقى مخرج ضعيف والقصة مش زعيق ولا فرض رأي ولكن المخرج هو المسئول عن كل حاجة وهو القائد".

رأيها في الفنان الوحيد الذي تسمح له بالتدخل في عملها

وعن رأيها في الفنان الوحيد الذي تسمح له بالتدخل في عملها، ردت قائلة: "لو عادل إمام أو احمد زكي هو اللي يعمل اللى هو عايزة وأي حاجة هيقولوها أوافق عليها واي حد غيرهم مستحيل أوافق يتدخل في عمل الإخراج".