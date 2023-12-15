تريفور نوح مقدما لحفل جوائز الجرامي للمرة الثالثة

القاهرة - محمد ابراهيم - يعود مقدم البرامج الكوميدي تريفور نوح ليقدم حفل جوائز الجرامي المقبل، بعد الاعلان عن اختياره للدورة رقم 66 من حفل جوائز الموسيقى.

ووفق ديد لاين، تريفور نوح كان هو مقدم الدورتان السابقتان من الحفل، لعام 2021 و2022، ويعود لتقديمه لعام 2024 المقبل.

وتم الإعلان رسميا عن ترشيحات الدورة المرتقبة من جوائز الجرامي، والتي يفتتح بها موسم جوائز عام 2024 المقبل.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الحفل المنتظر شهد ترشيحات لفنانين كبار في ليلة جوائز الموسيقى الأبرز خلال العام، وشمل ذلك SZA، وتايلور سويفت ومايلي سايرس، وبيلي ايليش، وأوليفيا رودريجو.

في حين تغبت اسماء بارزة عن الترشيحات مغني الكانتري الشهير Morgan Wallen، الذي تصدر قوائم مجلة "بيلبورد".

تأجيل WGA

على الرغم من نهايتها، سيبقى صدى أزمة إضراب الكتاب والممثلين في هوليوود، مؤثرا على موسم الجوائز المرتقب في مجال صناعة السينما والتليفزيون.

ويقول موقع "ديد لاين"، أن أحدث حفلات الجوائز التي تأكد تأجيلها بسبب أزمة الاضرابات، جوائز نقابة كتاب السينما في هوليوود wga.

وذكر الموقع أن حفل هذا الموسم، تحدد انطلاقه بعد حفل جوائز الاوسكار، بعد أن كان يتم تنظيمه في نهاية العام.

جوائز إيمي

تحدد رسميا موعد عرض حفل جوائز ايمي المؤجلة بسبب اضرابات هوليوود، على ان تكون بتاريخ 15 يناير القادم من عام 2024.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، الحفل شهد تعديلا على عدد الجوائز المخصصة للكتاب، حسب ما كشفت عنه قائمة الترشيحات وكانت قد تأجلت جوائز إيمي للتليفزيون هذا العام التي كان مقررا اقامتها في سبتمبر الماضي، بسبب ما عاشته هوليوود من حالة اضرابات.