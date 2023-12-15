نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيمس كاميرون يؤكد عودة كيت ونسليت لشخصيتها في AVATAR 3 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج المخرج الكبير جيمس كاميرون بتصريحات جديدة تخص الجزء القادم من افلام AVATAR، الذي سيكون الثالث بالسلسلة.

ووفق ديد لاين، أكد كاميرون ان النجمة كيت ونسليت ستعود لتجسيد الشخصية التي قدمتها في الجزء الثاني الذي طرح العام الجاري، وحملت اسم "رونال".

الجزء الثالث من سلسلة أفلام Avatar

وكان قد كشف المخرج الكبير جيمس كاميرون عن أن الجزء الثالث من سلسلة أفلام Avatar تحدد لها موعد طرح رسمي بحلول عام 2025.

وفي تصريحات له نقلها موقع "ديد لاين"، أكد المخرج الكبير أن الفيلم جاري العمل على مرحلة ما قبل الانتاج به حاليا، على أن يبدأ التصوير في وقت لاحق من عام 2024.

والفيلم، يأتي استكمالا للنجاح الذي حققه الجزء الثاني من السلسلة الشهيرة، وجمعه لإيرادات ضخمة من شباك التذاكر.

وحرص المخرج الكبير جيمس كاميرون على الرد على ما أثير من شائعات بشأن اقدامه على العمل على مشروع سينمائي عن كارثة غرق غواضة تايتان التي ذهبت في رحلة لاستكشاف حطام سفينة تايتانك ولم تعد.

ووفق صحيفة ديلي ميل، تداولات وسائل اعلام مختلفة، تصريحات لكاميرون نفى خلالها بشكل قطعي، ما تردد من عمله على مشروع فني يجسد به هذه الرحلة التي راح ضحيتها 5 أفراد.

مشروعات مستقبلية

في الوقت نفسه، أجبر نجاح الجزء الجديد من سلسلة أفلام avatar المخرج الكبير جيمس كاميرون بالخروج بتصريحات تؤكد نيته للعمل على أجزاء قادمة من الفيلم، ووفق صحيفة ديلي ميل، أدلى كاميرون بتصريحات لأحد وسائل الإعلام، لمح خلالها بإمكانية العمل على أجزاء جديدة.

أجزاء جديدة من Avatar

وفي التصريحات التي نقلتها عنه صحيفة ديلي ميل، قال المخرج جيمس كاميرون أنه بعد تجاوز ايرادات الجزء الثاني من فيلم avatar لـ مليار دولار، أصبح لا مفر من التحضير من الآن للعمل على أجزاء جديدة مستقبلية من الفيلم.

وقال كاميرون، احتمالية طرح جزء ثالث ورابع وخامس من الفيلم مستقبلا أمر وارد الحدوث، بعد تنسيق الأمر مع الشركة المنتجة للعمل، واختيار المواعيد المناسبة لإنطلاق التصوير والطرح للعرض.