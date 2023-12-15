نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندرا بولوك تعود للسينما من جديد بعد ظهورها في استديوهات ورنور بروز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت لقطات جديدة للنجمة ساندرا بولوك، تكشف عن عودتها من جديد للعمل بالسينما، اذ كانت باحد استديوهات الانتاج، حسب تنبؤات فهي تحضر لعمل سينمائي جديد.

وتقول "ديلي ميل"، ان ساندرا تواجدت في استديوهات شركة Warner Bros، تمهيدا لمشروع قادم، بعد آخر ظهور سينمائي لها كان في عام 2022.

وكان آخر عمل سينمائ لساندرا، فيلم Bullet Train مع برادلي كوبر عام 2022.

و تعود أيضا الممثلة الشابة ايما كورين، التي حققت نجاحا كبير بدورها في مسلسل التاج، في بطولة عمل سينمائي جديد يطرح بعنوان Peaches.

ووفق موقع ديد لاين، الفيلم، ستشارك في بطولته الممثلة الصينية الشابة لوسي تشانج، وستدور احداثه حول فتاتين مقربتين تشاركان معا مغامرة البحث عن رفيق أكبر في السن في مدينة هونج كونج.

والفيلم سيكون من انتاج شركة الانتاج السينمائي الخاصة بالنجمة كيت بلانشيت، وتحمل اسم Dirty Films.

علاقة عاطفية جديدة

وكانت قد تأكدت العلاقة العاطفية المثارة حول رامي مالك ونجمة مسلسل التاج ايما كورين، بعد ظهور الثنائي ف العلن اثناء تبادلهما للقبلات.

ونقلت ديلي ميل، لقطات للثنائي خلال قيامهما بجولة رومانسية، في شوارع العاصمة الانجليزية لندن، اكدا خلالها ارتباطهما رسميا بعد ان اثيرت حولها الشائعات لمدة.

ظهور أول في عالم الأبطال الخارقين

وكانت قد كشفت مصادر موثوقة عن انضمام الممثلة البريطانية الشابة ايما كورين لأبطال الجزء الثالث المنتظر من أفلام Deadpool.

ووفق ديلي ميل، هذا الجزء الجديد من فيلم Deadpool سيشهد العديد من المفاجآت أبرزها عودة هيو جاكمان لتجسيد شخصية وولفرين.

وإيما كورين ستكون أحدث الوجوه المنضمة لعالم مارفل السينمائي، ووفق مصدر مطلع، ستكون كورين هي شخصية الشر الرئيسية في فيلم Deadpool القادم، الذي ستظهر به امام رايان راينولدز، وهيو جاكمان.

والممثلة الشابة البالغة من العمر 27 عام، عرف عنها مشاركتها في بطولة مسلسل التاج، وتجسيدها لشخصية الأميرة ديانا.