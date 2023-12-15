نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليق الأول من تامر حسني على تصريح كاملة أبو ذكرى عنه: "في ناس أكل عيشها من الإشاعات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق نجم الجيل تامر حسني على تصريح كاملة أبو ذكرى عن رفضها الشغل معه وأشار أن هذا مجرد شائعة، وأكد ذلك عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث نشر مقطع فيديو لحديثها عنه وعلق عليه قائلًا: " أستاذة كاملة ولا يهمك معلش فيه ناس أكل عيشها الإشاعات وإنتي اللي حبيبتي وأنا اللي بحبك وبحب كل شغلك وفخور بيكي وأتمنى فعلًا نتقابل فنيًا وأنا اللي أروح لدماغك الجميلة لو شايفاني في عمل جاد ويعبر عن الناس.. هثق في مين قدك يا أستاذة؟!".

استوري تامر حسني

ماذا قالت كاملة أبو ذكرى عن تامر حسني؟

وفي سياق متصل يذكر أنه قد حلت المخرجة كاملة أبو ذكرى ضيفة على برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما ابراهيم عبر قناة القاهرة والناس.

وقد أكدت المخرجة كاملة أبوذكري، عدم صحة التصريح المنسوب لها، حول رفضها العمل مع الفنان تامر حسني.

وقالت كاملة أبوذكري: "عمري ما قلت أرفض الشغل مع تامر حسني وهو نجم كبير وبحب أفلامه وأغانيه وعنده قبول كبير على الشاشة وبتمنى أقابله صدفه"

وأضافت المخرجة كاملة أبو ذكرى إلى أنها لم تقابل تامر حسني في أي وقت ولكن تتمنى مقابلته، قائلة: "أنا من جماهير تامر حسني وبحبه جدا وعنده قبول وطيبة ونجم كبير في السينما والفن المصري".

ما هي آخر أعمال تامر حسني ؟

يذكر أن الفنان تامر حسني شارك مؤخرًا بفيلم “ تاج ” الذي حقق نجاح كبير، حيث دارت أحداثه حول شخصية “ تاج ” الذي يمتلك قوة خارقة خاصة به، ويتميز بسرعة كبيرة، ويحاول استخدام قوته في مساعدة الناس، لكن تلك القوة توقعه في عدد من المشاكل، ويقابل خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية.