انت الأن تتابع خبر زي رانيا يوسف.. بطانة هيدي كرم ثير الجدل في مهرجان الجونة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانه هيدي كرم، علي مشاركة متابعيها إطلالتها من مهرجان الجونة، حيث نشرت صورا لها أثناء حضورها افتتاح مهرجان الجونة، ولقت الإطلاله إعجاب الكثير من متابعيها.

إطلالة هيدي كرم بمهرجان الجونه

وظهرت الفنانة هيدي كرم، أثناء مشاركتها بمهرجان الجونة، بفستان أسود من قماش شفّاف وشبكي في الكمين ومنطقتي الصدر والوسط، وتميّز بتصميم مستوحى من “المرأة المحاربة” مع خوطط جلدية في الجزء العلوي، وهو ما جعل هذه الإطلاله تلقي جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا بعد ظهورها بالفستان، وجاءت تعليقات الجمهور كالآتي:”هي كمان نسيت البطانة”، وقال آخرون:”البطانة أزمة المهرجان”.

والجدير بالذكر، أن مهرجان الجونة، انطلق أمس الخميس تحت شعار “سينما من أجل الإنسانية”، في موعد استثنائي، التقى فيه عدد كبير من نجوم وصنّاع السينما العربية والعالمية.

أبرز الحاضرين بمهرجان الجونه

وكان من أبرز الحاضرين: محمود حميدة، يسرا، نجلاء بدر، نسرين طافش، هنا شيحة، انجي المقدم، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، أحمد داش، عادل كرم، ريتا حرب، زينة مكي، سميرة مقرون، داليا شوقي، ياسمين رئيس، محمد شاهين، جميلة عوض، فاطمة ناصر، انجي كيوان، سارة عبد الرحمن، أمير المصري، نور النبوي، المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والمخرجين المصريين مروان حامد، عمرو سلامة، تامر محسن، أبو بكر شوقي، وغيرهم العديد.

آخر أعمال هيدي كرم

ويذكر ان آخر أعمال هيدي كرم في السينما هو فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، والفيلم من بطولة النجم كريم عبدالعزيز والفنانة دينا الشربيني، وماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة بالإضافة إلى نخبة مميزة من النجوم والفنانين.

أحدث اعمال هيدي كرم

ومن ناحية أخرى، هيدي كرم تستعد لعرض أحدث أعمالها السينمائية فيلم “آل شلبي” والذي تشارك خلاله في البطولةبرفقة الفنانة سوسن بدر وليلى علوي ولبلبة وهو يدور حول 4 شقيقيات يواجهن ظروفهم العائلية مع تطور الأحداث بينهن.