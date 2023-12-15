عاجل| اللحظات الأخيرة لـ أحمد البدري قبل وفاته

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا منذ قليل المخرج الكبير السينمائي أحمد البدري، بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى بتر ساقه اليسرى بالكامل، ومن ثم عانى من صعوبات في التنفس وتسمم في الدم، ومكث بسببها في مستشفى معهد ناصر بالعناية المركزة.

وكان قد كشف أحد أصدقاء أحمد البدري آخر التطورات الصحية له بعد بتر ساقه اليسرى بالكامل، حيث كتب منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك قائلًا: “بتر القدم بالكامل رجله الشمال كلها اتشالت والسكر غير مستقر والتنفس صعب جدًا وتسمم في الدم، هو في معهد ناصر اللي على الكورنيش في الرعاية المركزة”.

كما طلب صديق أحمد البدري من محبيه الدعاء له، وزيارته في المستشفى، حيث كان يتلقى الراحل العلاج في العناية المركزة في معهد ناصر وكشف موعد الزيارة قائلًا: “الزيارة من الساعة 4 إلى 5 فقط، ادعوا له وزيارة المريض بتفرق معاه كتير لأن الوضع صعب، ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بألف سلامة”.

بعد بتر قدمه.. تدهور الحالة الصحية لـ أحمد البدري

وكان قد صرح أحد المقربين من المخرج أحمد البدري عن تدهور حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى بتر قدمه.

كشف هاني الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري، حيث كتب: “أنا في المستشفى عند صديقي الغالي المخرج أحمد البدري، حالته حرجة وصعبة جدًا جدًا بعد بتر رجله، أرجو منكم الدعاء له بالشفاء العاجل”.