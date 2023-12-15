عمرو عبد العزيز ينعى المخرج أحمد البدري

القاهرة - محمد ابراهيم - نعي الفنان عمرو عبد العزيز عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك المخرج الراحل أحمد البدري الذي وافته المنية منذ قليل حيث نشر صورة للمخرج الراحل معلقًا عليها "

انا لله وانا إليه راجعون المخرج أحمد البدرى فى ذمه الله

الله يرحمك يا حبيبي ويحسن اليك ويجعل مثواك الجنه يارب العالمين

اسألكم الدعاء له بالرحمه وقراءه الفاتحة على روحه الطاهرة"

المخرج أحمد البدري

آخر أعمال الفنان عمرو عبد العزيز

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان عمرو عبد العزيز مسلسل “ رمضان كريم الجزء الثاني” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وشارك في بطولته الفنان القدير سيد رجب والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة القديرة سلوي محمد علي والفنانة القديرة سلوي خطاب والفنان كريم عفيفي والفنان بيومي فؤاد والفنان القدير صبري فواز والفنان محمد لطفي والفنان عمرو عبد العزيز والفنان أحمد صيام والفنان إسماعيل فرغلي والفنانة نجلاء بدر والفنانة دينا محسن والفنان شريف حسني والفنانة القديرة إنعام سالوسة و الفنانة القدير عبد الله مشرف والفنان القدير سامي مغاوري والفنان تامر فرج والعمل من تأليف أحمد عبدالله، إخراج سامح عبد العزيز.