انت الأن تتابع خبر بطل التفاح الحرام يكشف عن جنس مولده الأول والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الممثل التركي بيرك أوكتاي وزوجته يلديز تشاري اتيكصوي، عن جنس مولودهما الأول من خلال سلسلة صور عائلية شاركوها على حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أوكتاي، نجم مسلسل "التفاح الحرام" عبر حسابه في "إنستغرام"، صورًا تجمعه بزوجته في باحة منزلهما، ظهرا فيها بإطلالات متطابقة، فيما حملا مجموعة من البالونات الوردية في إشارة إلى أنهما ينتظران فتاة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور أوكتاي مباركين له بالإضافة الجديدة لعائلته الصغيرة، من بينهم زميله الممثل أمري باي، نجم مسلسل "لا أعطيك للغريب"، والممثل يغيت أوشان، نجم مسلسل "المؤسس عثمان"، وغيرهم.

وكان أوكتاي وأتكسوي قد تزوجا في سبتمبر/ أيلول عام 2022، وذلك في حفل زفاف اقتصر على الأصدقاء المقربين وأفراد من العائلة.

يذكر أن علاقة بيرك أوكتاي يلديز تشاري اتيكصوي بدأت عقب إعلان الممثل طلاقه المفاجئ من زوجته مروة سارابجي أوغلو في فبراير (شباط) عام 2021 .