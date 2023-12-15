فنان رفض الوقوف دقيقة صمت حدادًا على شهداء غزة

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رياض - احمد صلاح - رفض الفنان المصري محمود حميدة، الوقوف دقيقة صمت حداداً على شهداء غزة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، الأمر الذي تسبب بموجة من الجدل بين الحضور .



وخلال كلمةً ألقاها الفنان محمود حميدة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، قال "أقف أمامكم لأتكلم عن المسؤولية التي نتقاسمها جميعاً وهي تسليط الضوء على أكثر أوقات الإنسان صلابة. نحن كصناع ومبدعين ومحركي مشاعر وناقلي حقيقة نمتلك هذه القدرة، فنحن رواد القصص غير المروية وحاملو الحقائق غير المريحة، ونستطيع تسليط الضوء على جوهر إنسانيتنا المشتركة في عالم أصبح يغض النظر عن الفظائع".



وتابع حميدة قائلاً "فلتكن أفلامنا شهادة عن صمود الروح الإنسانية والأمل في وجه الظلام. في هذه الكلمة طُلب ان تقفوا حداداً ولكن مش هاطلب لأن الحداد كما نعبر فيه عن الحزن فهو دافع عن النسيان وانا لا أريد أن انسي ولا اريد أن تنسوا" .