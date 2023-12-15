انت الأن تتابع خبر وفاة مغني برازيلي أثناء غنائه على المسرح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة وفاة المغني البرازيلي بيدرو هنريكي الذي يبلغ من العمر 30 عاما، أثناء غنائه في حفل في البرازيل .



وكان هنريكي، يتفاعل مع الجمهور قبل أن يسقط مغشيًا عليه، وبعد لحظات، هرع الجميع لمساعدة هنريكي، الذي تم نقله لاحقًا إلى عيادة قريبة، حيث أُعلن عن وفاته.



ووفقًا للراديو المحلي "93"، أكدت شركة تسجيلات هنريكي أن سبب وفاة الفنان كان تعرضه لنوبة قلبية حادة، قائلة: "هذا موقف صعب للغاية، ولا نملك أي تفسير، علينا فقط أن نتقبل إرادة الله".



وأضافت: "كان هنريكي شابًا مرحًا وصديقًا للجميع، وكان طفلاً وزوجًا وأبًا مخلصًا للغاية".



يذكر أن "هنريكي" متزوج من سويلان باريتو، وله ابنة تدعى زوي، وُلدت في 19 تشرين الأول الماضي، واحتفل ببلوغها الشهر قبل أيام عبر منشور على "إنستغرام" .