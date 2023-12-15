شريف إدريس ينعى وفاة المخرج أحمد البدري

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان شريف إدريس على نعي صديقه المخرج الراحل أحمد البدري، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى بتر قدمه ثم وفاته.

ونشر الفنان شريف إدريس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “لا اله الا الله..انا لله وانا اليه راجعون..الصديق العزيز والأخ المخرج الكبير أحمد البدري في ذمة الله”.

نقابة المهن التمثيلية تنعي وفاة المخرج أحمد البدري

حرصت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، منذ قليل على نعي وفاة المخرج أحمد البدري، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وجاء بيان نقابة المهن التمثيلية كالتالي:" تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ وفاة المخرج أحمد البدري..وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون".

وفاة المخرج أحمد البدري

ورحل عن عالمنا منذ قليل المخرج الكبير السينمائي أحمد البدري، بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى بتر قدمه، ومن ثم عانى من صعوبات في التنفس وتسمم في الدم، ومكث بسببها في مستشفى معهد ناصر بالعناية المركزة.

بعد بتر قدمه.. تدهور الحالة الصحية لـ أحمد البدري

وكان قد صرح أحد المقربين من المخرج أحمد البدري عن تدهور حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى بتر قدمه.

كشف هاني الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري، حيث كتب: “أنا في المستشفى عند صديقي الغالي المخرج أحمد البدري، حالته حرجة وصعبة جدًا جدًا بعد بتر رجله، أرجو منكم الدعاء له بالشفاء العاجل”.