نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منير مكرم ينعى المخرج أحمد البداري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعي الفنان منير مكرم عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلًا " الدوام لله

المخرج الكبير

احمد البدري"

المخرج القدير الراحل أحمد البدري

آخر أعمال الفنان منير مكرم

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان منير مسلسل “ حمد الله على سلامة” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

أبطال مسلسل “ الف حمد لله على السلامة”

شارك في بطولة مسلسل “ ألف حمد الله على السلامة ” الفنانة القديرة يسرا. الفنان محمد ثروت. الفنانة شيماء سيف. الممثلة مايان السيد. الممثل آدم الشرقاوي. و لأول مرة المطرب عنبة.

أحداث مسلسل “ ألف حمد لله على السلامة”

و درات أحداث مسلسل “ الف حمد لله على السلامة” بعد وفاة زوجها جلال في كندا، قررت الدكتورة سميحة العودة إلى مصر بعد مرور أكثر من 25 عامًا، وذلك برفقة أولادها سامح وسماح، بهدف استرداد حقوقهم التركية.