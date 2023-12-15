نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعمال فنية صنعت المسيرة الإخراجية للراحل أحمد البدري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فقد اليوم الوسط الفني واحدًا من أهم المخرجين على الساحة، والذي قدم عدد من الأعمال الفنية المميزة وصنع نجومية عدد من النجوم في السينما ولعل أشهر باسم سمرة وتامر حسني، وغيرهم.

وفي هذا التقرير يبرز لكم دوت الخليج الفني أبرز أعمال المخرج الراحل أحمد البدرى:

فيلم "غاوي حب":

في عام 2005 عرض فيلم غاوي حب وحقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية، والفيلم من بطولة محمد فؤاد، حلا شيحه، رامز جلال، خالد الصاوي، أميرة العايدي،

فيلم "كامل الاوصاف":

تم عرض الفيلم عام 2006 في دور العرض السينمائية، والعمل من بطولة الراحل عامر منيب، والراحل حسن حسني، والراحل رجاء الجداوي، حلا شيحة، علا غانم، خالد سرحان، ومن تأليف أحمد البيه.

فيلم "لخمة راس":

عرض في عام 2006 والعمل بطولة سعد الصغير، أحمد رزق، أشرف عبدالباقي، مها احمد، حسن حسني، سامح حسين، وغيرهم.

فيلم " أنا مش معاهم":

وتم طرحه في دور العرض عام 2007، والعمل من بطولة أحمد عيد، بشرى، باسم سمرة، إدوارد، نبيل عيسي، سليمان عيد، ميمي جمال، رجاء الجداوي، وغيرهم، ومن تأليف فيصل عبدالصمد.

فيلم "عمر وسلمي":

وعرض الفيلم عام 2009 وكان بداية تامر حسني السينمائية، وشارك في بطولة الفيلم بجانب تامر مى عزالدين، الراحل عزت أبو عوف، مصطفى هريدي، وغيرهم، ومن إنتاج السبكي، وإخراج أحمد البدري.

فيلم "البية الرومانسي":

والفيلم طرح عام 2009، والعمل بطولة محمد إمام، حسن حسني، مدحت تيخا، لبلبة، نهلة زكي، باسم سمرة، دومينيك حوراني، وغيرهم، ومن تأليف هيثم وحيد، وإنتاج السبكي.

فيلم " جيم اوفر":

وطرح عام 2012 والعمل يدور في إطار كوميدي حول غيرة الأم من حبيبة ابنها، والعمل من بطولة يسرا، مى عزالدين، محمد نور، إيمان السيد، وغيرهم، ومن تأليف محمد القواشتي.

فيلم " جمهورية إمبابة":

وطرح الفيلم في دور العرض عام 2015 وهو من بطولة باسم سمرة، علا غانم، فريال يوسف، أحمد وفيق، إيناس عزالدين، أيمن قنديل، ومن تأليف مصطفى السبكي.

وغيرهم من الأعمال الفنية والسينمائية الناجحة وكان آخرهم عام 2021 وهو فيلم "الشنطة"، وشارك في بطولة العمل كلًا من بيومي فؤاد، شيرين، ديمة الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبدالعظيم، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن.

تطورات الحالة الصحية الأخيرة للراحل أحمد البدري:

ويذكر أن تعرض المخرج الراحل لوعكة صحية دخل على إثرها للمستشفي وتم بتر قدمه، ومن بعدها تدهورت حالته الصحية وأصيب بجلطة في المخ وتوفي على إثرها منذ ساعات قليلة.