نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنوات ART ناعية المخرج أحمد البدري: أعماله تعد من علامات السينما والمسرح والتليفزيون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نعت شبكة قنوات راديو وتلفزيون العرب ART، المخرج الكبير أحمد البدري، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم بعد مسيرة كبيرة كان خلالها أحد أبرز نجوم الإخراج في مصر، ويعد مشواره المهني وإسهاماته الفنية علامة من علامات السينما والمسرح والتليفزيون.

بدأ "البدري" أول أفلامه كمخرج مع جيل الشباب عام ٢٠٠٥ من خلال فيلم "غاوي حب" ثم قدم مجموعة من أهم الأفلام منها عمر وسلمى، جيم أوفر، حبيبي نائما، البيه رومانسي، غش الزوجية، كامل الاوصاف، أنا مش معاهم، جمهورية إمبابة، نمس بوند، بالإضافة إلى مسلسلات كيد النسا، أزمة سكر، السيت كوم سمير وعيلته الكتير.

كما شارك "البدري" خلال مشواره الفني كمساعد مخرج وكمخرج منفذ في العديد الأعمال الدرامية والمسرحية النادرة مع كبار نجوم الفن منها مسلسلات زيزينيا، النوة، الإمبراطور، الرايا البيضا، عصفور النار، رحلة السيد أبو العلا البشري، فوازير حاجات ومحتاجات، بالإضافة إلى مسرحيات عش المجانين، الصول والحرامي، شارع محمد علي، الزعيم.

ومن أهم أعماله السينمائية:

فيلم "غاوي حب":

في عام 2005 عرض فيلم غاوي حب وحقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية، والفيلم من بطولة محمد فؤاد، حلا شيحه، رامز جلال، خالد الصاوي، أميرة العايدي،

فيلم "كامل الاوصاف":

تم عرض الفيلم عام 2006 في دور العرض السينمائية، والعمل من بطولة الراحل عامر منيب، والراحل حسن حسني، والراحل رجاء الجداوي، حلا شيحة، علا غانم، خالد سرحان، ومن تأليف أحمد البيه.

فيلم "لخمة راس":

عرض في عام 2006 والعمل بطولة سعد الصغير، أحمد رزق، أشرف عبدالباقي، مها احمد، حسن حسني، سامح حسين، وغيرهم.

فيلم " أنا مش معاهم":

وتم طرحه في دور العرض عام 2007، والعمل من بطولة أحمد عيد، بشرى، باسم سمرة، إدوارد، نبيل عيسي، سليمان عيد، ميمي جمال، رجاء الجداوي، وغيرهم، ومن تأليف فيصل عبدالصمد.

فيلم "عمر وسلمي":

وعرض الفيلم عام 2009 وكان بداية تامر حسني السينمائية، وشارك في بطولة الفيلم بجانب تامر مى عزالدين، الراحل عزت أبو عوف، مصطفى هريدي، وغيرهم، ومن إنتاج السبكي، وإخراج أحمد البدري.

فيلم "البية الرومانسي":

والفيلم طرح عام 2009، والعمل بطولة محمد إمام، حسن حسني، مدحت تيخا، لبلبة، نهلة زكي، باسم سمرة، دومينيك حوراني، وغيرهم، ومن تأليف هيثم وحيد، وإنتاج السبكي.

وكان آخرهم عام 2021 وهو فيلم "الشنطة"، وشارك في بطولة العمل كلًا من بيومي فؤاد، شيرين، ديمة الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبدالعظيم، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن.

تطورات الحالة الصحية الأخيرة للراحل أحمد البدري:

ويذكر أن تعرض المخرج الراحل لوعكة صحية دخل على إثرها للمستشفي وتم بتر قدمه، ومن بعدها تدهورت حالته الصحية وأصيب بجلطة في المخ وتوفي على إثرها منذ ساعات قليلة.