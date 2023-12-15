بإطلالة شبابية سوداء.. يسرا تتألق في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح مساء أمس الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي والذي حرص العديد من نجوم الفن على حضوره وغلب اللون الأسود على إطلالات الفنانين.

وظهرت الفنانة يسرا بإطلالة شبابية حيث ظهرت مرتدية جاكيت باللون الأسود، ونسقت معه بنطلون بنفس اللون.

وظهرت بتسريحة شعر مرفوع لأعلى، واعتمدت مكياج بدرجات النود، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.

دعم يسرا لأهل فلسطين في افتتاح مهرجان الجونة

وعبرت يسرا عن سعادتها بإقامة الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، وأكدت خلال كلمتها في حفل افتتاح فعاليات المهرجان، أنه إهداء إلى الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن المهرجان شعاره سينما من أجل الإنسانية، ولا يوجد سلاح مثل الفن يستطيع أن يعبر عن الأحداث الجارية، قائلة: لا يهمني اسمك ولا عنوانك، ولا لونك ولا ميلادك ولا مكانك، يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان، دي الأغنية اللي غناها الكينج محمد منير في حدوته مصرية، وشرفت أني مثلت فيه.

وتابعت: مهرجان الجونة شعاره سينما من أجل الإنسانية، ومفيش سلاح غير الفن يقدر يعبر عن اللي بيحصل حاليًا في فلسطين، وبنهدي الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي لشعب عظيم، شعب علم الدنيا كلها معالم الإنسانية، سواء أطفال ستات، رجالة كبيرة، ستات فلسطين العظيمة الكبيرة، أنتم دائما في قلوبنا وهتفضلوا في قلوبنا.

عرض فيلم عن معاناة الشعب الفلسطيني بمهرجان الجونة

وفي نفس السياق حرصت الدورة السادسة من مهرجان الجونة على دعم القضية الفلسطينية، حيث شهد حفل افتتاح الدورة عرض فيلم تسجيلي عن معاناة الشعب الفلسطينية على مر التاريخ، ومن ضمن هذا الفيلم جملة من أرض الواقع المظلم الذي يعيشه الفلسطينيين كل ما نخلف ولد يقتلوه- الذي تأثر بها كل حضور فعاليات افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة.

نبذة عن طريق مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي مصري سنوي يعقد في مدينة الجونة، وقد تأسس المهرجان عام 2017.

يتكون برنامج المهرجان من ثلاث مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، إضافة إلى البرنامج الخاص.

تصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (جائزة نجمة الجونة، والشهادات) المُقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة. في إطار البرنامج الخاص، يعرض المهرجان عددًا من الأفلام الكلاسيكية الأيقونية التي حازت إعجاب الجماهير على مدار الزمن.

الأفلام الطويلة في جميع المسابقات مؤهلة لجائزة سينما من أجل الإنسانية (جائزة الجمهور).

الأفلام التي ترفع الوعي حول القضايا المتعلقة بالبيئة في جميع الأقسام مؤهلة للفوز بجائزة المهرجان للاستدامة البيئية.