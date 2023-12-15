عاجل.. انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

القاهرة - محمد ابراهيم - انفصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، رسميًا بعد زواج دام أكثر من خمسة سنوات، حدث خلالهم العديد من المشاكل والخلافات ومنها ما وصل إلى المحاكم.

جاء خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب بالتزامن انتشار أنباء مؤخرًا حول حدوث خلافات بين الزوجين أثناء تواجدهم في المملكة السعودية، بسبب طلبه تأجيل حفلها الغنائي في الرياض دون الرجوع إليها وهو الأمر الذي جعلها تغادر السعودية بدونه، بعد مشاركتها في حفل روائع السنباطي ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح “أبو بكر سالم” الذي أقيم في أوائل شهر ديسمبر الجاري.

انفصال شيرين عبد الوهاب في 2021

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينفصل فيها الزوجين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، ففي شهر نوفمبر عام 2021 الماضي اعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب خبر انفصالها من حسام حبيب، من خلال بيان رسمي نشرته عبر موقع إكس، موضحة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق.