انت الأن تتابع خبر وفاة المخرج المصري أحمد البدري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رحل عن عالمنا، الجمعة، المخرج المصري أحمد البدري، في أحد مستشفيات القاهرة، بعد معاناته مع مرض السكري، والذي قام على أثره ببتر قدمه مؤخراً.



وحددت أسرته تشييع جثمانه، السبت، بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة.



وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيان لها: تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل أحمد البدري، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.



يذكر أن آخر أعمال المخرج أحمد البدري فيلم "الشنطة"، الذي عرض عام 2019، من تأليف تامر عبد المنعم، وبطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والفنان الإماراتي أحمد عبد الرازق والطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي .