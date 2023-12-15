انت الأن تتابع خبر نادين نجيم تكبد العراق خسائر فادحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة العراقية شذى حسون، عن تكبد العراق خسائر فادحة بسبب غياب الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن مهرجان العراق الدولي، الذي أشرفت حسون على تنظيمه قبل أشهر، معربة عن استيائها من تصرف نادين .



وأوضحت شذى خلال لقاء لها مع أحد البرامج، أنها لا تود التطرق إلى الموضوع لأن ذلك سيُزعج نادين ومعجبيها، مُشيرةً إلى أن الأخيرة لم تحضر المهرجان على الرغم من أنها أكَّدت تواجدها، ما أدى إلى تكبدهم الكثير من الخسائر المالية.



ولفتت شذى إلى أن إدارة أعمال نادين تواصلت مع الجهة المنظمة لتأكيد حضور نادين، لذا قام مسؤولو المهرجان بإجراءات الحجوزات كافة، إلَّا أنها لم تحضر في النهاية.



وشددت شذى على أن أكثر ما يهمها هو التزام الفنان بوعوده لأي جهة منظمة، مُشيرة إلى أن امتناع نادين عن التواجد لا مبرر له وليس له علاقة بالأوضاع في بغداد، قائلة: الخوف ما بصير بيوم وليلة صار 10 أيام وهما على تواصل، وعارفين نفسهم جايين على بغداد.



ونفت الفنانة العراقية وجود أي خلاف بينها وبين نادين، مختتمة كلامها بالقول: هي بالأخير فنانة أحبها وأحب تمثيلها وهي تستاهل يكون لها تكريم معين لأنها أثبتت نفسها .

وكشفت شذى أن هناك دورات أخرى من مهرجان العراق الدولي، ومن المقرر أن يحضر بعض الفنانين الذين لم يكن باستطاعتهم التواجد في الدورة الأولى .