أسباب طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

القاهرة - محمد ابراهيم - انفصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، رسميًا بعد زواج دام أكثر من خمسة سنوات، حدث خلالهم العديد من المشاكل والخلافات ومنها ما وصل إلى المحاكم.





ما هي أسباب طلاق شيرين وحسام حبيب؟





وجاء سبب الطلاق بعد إن طلب حبيب تأجيل حفل شيرين الغنائي في الرياض دون الرجوع إليها وهو الأمر الذي جعلها تغادر السعودية بدونه، بعد مشاركتها في حفل روائع السنباطي ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح “أبو بكر سالم” الذي أقيم في أوائل شهر ديسمبر الجاري.

انفصال شيرين عبد الوهاب في 2021

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينفصل فيها الزوجين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، ففي شهر نوفمبر عام 2021 الماضي اعلنت الفنانةشيرين عبد الوهاب خبر انفصالها من حسام حبيب، من خلال بيان رسمي نشرته عبر موقع إكس، موضحة أن الانفصال حدث في هدوء تام،ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق.

وبعد انفصال دام أكثر من خمسة أشهر، أعلنت الفنانة شيرين عودتها إلى زوجها مجددًا.









عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب





و عقدا الثنائي حسام وشيرين قرانهما في شهر نوفمبر عام 2022، بعد خروج شيرين من المستشفى وتعافيها من الإدمان وأعلنت شيرينذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، حيث قالت: أنا اتكتب كتابي على حسام حبيب إمبارح بالليل، بحضور أقرب المقربينلهما، مؤكدة عزمها على غلق صفحتها الشخصية أمام الجمهور حتى تنعم بحياة زوجية هادئة.









خرجت شيرين عبد الوهاب في يوليو الماضي عن صمتها بعد فترة كبيرة من طلاقها من حسام حبيب وكشفت تفاصيل صادمة عن علاقتها بهخلال فترة زواجهما، موضحة أنه كان يبتزها بكل الأساليب، إلى جانب العنف الذي كان يمارسه عليها من ضرب وسحل وإهانة.

كما اعتذرت شيرين عبد الوهاب لجمهورها ولحسام حبيب عما بدر منها تجاهه قائلة: أنا بطمن الناس عليا وبعتذر لحسام عن كلام صدرمني في يوم من الأيام، بس أنا في عصمة راجل طيب جدا وحبيب من البداية، ولو كنت طلعت قولت كلام عنه فدا شيطان بيحصل بين أياتنين متزوجين"، وأضافت شيرين: إحنا كنا ضحية حاجات كبيرة أوي والحمد لله ربنا فكها بسلام.