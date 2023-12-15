القاهرة - محمد ابراهيم - ساد اللون الأسود على العديد من الفنانين والفنانات فقد أرتدي عدد كبير من الفنانين والفنانات اللون الأسود تتضامنًا مع أحدث غزة وارتداء اللون الأسود شعارًا على حزنهم على ما يحدث وكان أبرز هولاء الفنانين الفنان أحمد حاتم و الفنان أحمد داش والفنان محمد شاهين والفنانة صباح مبارك والفنان أبو وزوجته والفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي و النجمة الكبيرة يسرا والنجم الكبير محمود حميد والفنانة هيدي كرم و على رأسهم رئيس المهرجان رجل الأعمال نجيب ساويرس.

الأسود يسود على نجوم مهرجان الجونة

الأسود يسود على نجوم مهرجان الجونة

الأسود يسود على نجوم مهرجان الجونة

الأسود يسود على نجوم مهرجان الجونة

الأسود يسود على نجوم مهرجان الجونة

الأسود يسود على نجوم مهرجان الجونة

الأسود يسود على نجوم مهرجان الجونة

الأسود يسود على نجوم مهرجان الجونة

الأسود يسود على نجوم مهرجان الجونة

الأسود يسود على نجوم مهرجان الجونة