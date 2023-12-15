انت الأن تتابع خبر الظهور الأول لحفل زفاف أسماء أبو اليزيد ومحمد الخطيب.. ماذا قال نجوم الفن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت صور حفل زفاف أسماء أبو اليزيد ومحمد الخطيب، محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية، خلال التقرير المفصل سنتعرف على أبرز الصور التي تخص حفل الزفاف.

حفل زفاف أسماء أبو اليزيد ومحمد الخطيب

ازدادت عملية البحث عبر محركات جوجل من قبل الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية، بشأن التعرف على صور حفل زفاف أسماء أبو اليزيد ومحمد الخطيب، وسط أقاربها وعدد من أصدقائها.

وسط أجواء من البهجة والسرور، سيطرت على حفل زفاف الفنانة أسماء أبو اليزيد على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، إلا أن الحفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

ماذا قال نجوم الفن في حفل زفاف أسماء أبو اليزيد؟

قامت الفنانة أسماء أبو اليزيد بنشر مجموعة من الصور مع مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، والتي انهالت عليها التهاني من الفنانين.

وكتبت رانيا يوسف: “مبروك يا حبيبتى” وعلقت مايان السيد: “ألف مبروك يا حلوة أنتى” أما تارا عماد فكتبت: “مبروك.. مبروك”، ومن المهنئين المخرج أحمد خالد موسى وبسنت شوقى والمخرج حسام الحسينى والنجم عمرو سعد وأيتن عامر وأكرم حسنى.

أخر أعمال أسماء أبو اليزيد

عزيزي القارئ، إليكم أخر أعمال أسماء أبو اليزيد، التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين في جمهورية مصر العربية وهو فيلم الدعوة عامة بطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان.