انت الأن تتابع خبر عمرو دياب في المركز الرابع بقائمة «بيلبورد عربية» لـ«أفضل 100 مطرب» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت بيلبورد العربية عن قائمة أفضل 100 مطرب عربي وحل عمرو دياب في المركز الرابع وفق ترتيبها بينما جاء الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في المركز الأول بالقائمة

وجاء ترتيب عمرو دياب في المركز الرابع بقائمة بيلبورد عربية بينما في المركز الثاني الرابر المغربي إل غراندي توتو وفي المركز الثالث جاء الرابر المصري مروان بابلو وحل الفنان أحمد سعد في المركز الخامس في قائمة أفضل 100 مطرب.

احتفالات بيلبورد عربية بالمطرب عمر دياب

واحتفت بيلبورد عربية بالهضبة عمرو دياب، وأكد أنه أجتهد في سبيل الوصول للقمة وتصدره المشهد على امتداد العالم العربي بكمله لعقود منذ الثمانينات وحتي اليوم حيث أوضحت بيلبورد أن الهضبة نجح في دراسة الحاضر ورؤية للمستقبل وتصميمه على المواصل في السير على القمة

وقامت المنصة بإستعراض مراحل صدارة عمرو دياب منذ الثمانينات سواء على الساحة المصرية أو العربية وظلت أغانيه خالده في الأعوام الأخيرة وكان له أغاني مختلفه عن لونه المعروف مثل أغنية والله أبدا التي أطلقها في صيف 2023 وقدم لوحة مختلفه تجريبية عن العصر المعاصر .

سر تصدر عمرو دياب

وأوضح بيلبورد العربية أن الهضبة شغفه لا يموت بالموسيقي ونجح في تقديم عدد من الشطحات التجريبية الغنائية والتي كان من بينها أغنية والله أبدا التي تم إطلاقها في بداية العام الحالي وهي واحده من كلاسيكيات الشعر العربي بلوحة موسيقية تجريبية معاصرة.

وستنشر بيلبورد عربية قوائم الإسبوع عبر وساءل التواصل الجتماعي كل يوم خميس .