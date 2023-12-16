محتاجين ساعتين.. كريم سامي مغاوري يحتفل مع جمهوره بفوز الأهلي

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان كريم سامي مغاوري مع جمهوره عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بالأهداف الثلاثة التي سددها فريق نادي الأهلي ضد فريق الإتحاد السعودي في كأس العالم للأندية.

فاحتفل بالجول الأول حيث كتب “ الأول إبننا معلول.. الثاني إبننا الشحات المليونير.. الثالث.. إبننا إمام عاشور، الأهلي..معلش اعذرونا.. محتاجين ساعتين بس فرحة، الأهلي"

كريم مغاوري

آخر أعمال كريم سامي مغاوري

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان كريم سامي مغاوري حكاية “ عيشها بفرحة ” بطولة الفنان هاني عادل والفنانة هبة مجدي.

حكاية عيشها بفرحة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، إسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم