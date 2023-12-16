عمر محمد رياض يفتخر بالنادي الأهلي بعد فوزه على الإتحاد السعودي

القاهرة - محمد ابراهيم - أفتخر الفنان عمر محمد رياض بفريق نادي الأهلي والذي فاز على فريق الإتحاد السعودي حيث نشر منشور عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلًا “ 4 هلال و٣ اتحاد الاهلي دايما في حتي ثانيه وغيره عايش في الاوهام”

الفنان عمر محمد رياض

آخر أعمال الفنان عمر محمد رياض

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان عمر محمد رياض مسلسل “ الحلم ” والذي اشترك به مع والده محمد رياض والفنانة رانيا فريد شوقي والفنانة صابرين

أبطال مسلسل "الحلم "

شارك في بطولته صابرين، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين على، كيرا الصباح وعدد آخر من الفنانين الشباب تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح.