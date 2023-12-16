فن ومشاهير

شيرين تؤكد لـ عمرو أديب انفصالها.. وتعلن تحضيرها 5 أغاني جديدة

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القاهرة - محمد ابراهيم - انتشر في الساعات القليلة الماضية خبر انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب.

 

وقد أكدت شيرين عبد الوهاب للإعلامي عمرو أديب خبر انفصالها الذي أذاعه عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المُذاع عبر قناة MBC مصر.

 

وأضاف عمرو أديب قائلًا: "شيرين كويسة وأكدت خبر انفصالها من حسام حبيب وقالت إنها بحالة جيدة وحسام أيضًا بحالة جيدة".

 

وتابع عمرو أديب قائلًا: "أنا بحضر بودكاست جديد مع الفنانة أصالة وشيرين كانت ضيفتي في البودكاست ده وكانت كويسة جدًا وبتغني وأعلنت أنها بتحضر 5 أغنيات جُدد وسوف تطرحهم قريبًا وأنها بتشتغل كثير الفترة دي".

 

واختتم حديثه قائلًا: "أنا بتمني الموضوع يقف لحد كدة ولا يخرج أحد يزيد وينشر تفاصيل".

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وفي سياق متصل يذكر أنه قد جاء خبر الطلاق اليوم بعد زواج دام 5 سنوات وفي هذه الفترة نشبت العديد من الخلافات بينهم.

 

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب 

 

وجاء خبر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد انتشار أنباء مؤخرًا حول نشوب خلاف بين المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب.

 

وغادرت الفنانة شيرين عبد الوهاب السعودية بمفردها، بعد مشاركتها  في حفل روائع السنباطي بموسم الرياض الذي أقيم مطلع الشهر الحالي.

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زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب 

 

وأقيم حفل زواج شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين، فيما نشبت العديد من الخلافات بينهما خلال فترة زواجهما.

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طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب المرة الأولى

 

وفي المرة الأولى التي تم فيها طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وفي شهر نوفمبر عام 2021، انفصلت شيرين عبد اوهاب من حسام حبيب، وخرجت الفنانة شيرين عن صمتها وأكدت حقيقة الخبر، في شهر ديسمبر من نفس العام، عن طريق بيان رسمي نشرته حينها عبر موقع «إكس».

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حلاقة شعر شيرين عبد الوهاب 

 

وبعد طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب أول مرة خرجت في حفل غنائي أحيته في أبو ظبي وهي حليقة الرأس، مما تفاجئ الجمهور من ردة فعلها بعد الطاق، وانهالت التعليقات عليها بالدعم، وخاصة بعد حديثها عن الطلاق وتعرضها لضغوطات نفسية أدت لحلاقة الرأس، واعتذرت لجمهورها وقتها أنها كانت تكذب عليهم بأنها تقول أن حسام حبيب جيد في المعاملة معاها.

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دخول المستشفى والتعافي من الإدمان 

 

وفي بداية عام 2022 دخلت النجمة شيرين عبد الوهاب المستشفى وتعافت من الإدمان  بعد احتجاز شقبقها لها ولكنها قالت أنها تعاني من رباط صليبي، والذي وقف بجوارها هو حسام حبيب، كما ذكرت.

عودة بعد الانفصال الأول

 

وفي نوفمبر عام 2022، بعد خروج شيرين من المستشفى وتعافيها من الإدمان صرحت بعودتها لحسام حبيب مرة آخرة  بحضور المقربين وغلقت صفحتها أمام الجمهور لتنعم بحياة زويجة خالية من الضغوطات حولها.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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