"دايمًا هو اللي بيكسب".. دياب يحتفل بفوز الأهلي على الاتحاد السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان محمد دياب على طريقته الخاصة بفوز النادي الأهلي على فريق نادي الإتحاد السعودي وذلك بعد أن أحرز لاعبوه ثلاث أهداف مقابل واحد للإتحاد حيث نشر مقطع له من إحدي أعماله عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك معلقًا عليها “ الأهلي هو اللي بيكسب يا خال”.

دياب

آخر أعمال محمد دياب

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان محمد دياب أغنية “ هروني بوس ” والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

كلمات أغنية “ هروني بوس ”

و تقول كلمات أغنية “ هروني بوس” كالآتي:

وتمام جدا وعادي الماضي كان دروس

ده انا اكتر ناس أذوني هما اللي هروني بوس

باسو أيدي وباسو خدي

علشان انا كنت بدي

اتاري الناس معادن

ودول معدن مصدي

اللي اديتهم عيوني

في الحيطة لبسوني

الصيد علمتهلهم

اول واحد صادوني

الخارج من حياتي عادي بسيبه بهواه

وبقوله مع السلامة وبقوم

اقفل وراه

مابقاش في حاجات غريبه

ماغريب إلا الشيطان

ده يا عيني اللي معاديني

ياما خدني بالأحضان