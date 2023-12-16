نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسين يروج للأغنية الـ "62" في تاريخه مع الهضبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الشاعر الغنائي تامر حسين بوستر الألبوم الجديد للهضبة عمرو دياب وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث شارك جمهوره بوستر الألبوم الذي يحمل اسم "مكانك".

وعلق عليها قائلًا: "ألبوم جديد للأسطورة الوحيدة عمرو دياب والأغنية رقم 62 قريبًا".

منشور تامر حسين

تعاون تامر حسين مع الهضبة عمرو دياب في أكثر من 60 أغنية

وفي سياق متصل يذكر أنه قدم الشاعر الغنائي تامر حسين مع الهضبة عمرو دياب 61 أغنية متنوعين ما بين الرومانسي والدراما وقد نالت كافة هذه الأغنيات نجاحًا كبيرًا حتي بعد مرور أعوام من طرحهم.

ومن أبرز تلك الأغنيات (وياه، زمن المجاملة، اللي يمشي يمشي، يوم تلات، قدام مرايتها، هيعيش يفتكرني، مكانك في قلبي، اماكن السهر، جامدة، سهران، مكنتش ناوي، عكس بعض، أنت الحظ، كتر من قربك، عايز اعمل زيك) وغيرهم الكثير من الأغاني الناجحة.

ويعد الشاعر تامر حسين من أكثر الشعراء تعاونًا مع الهضبة عمرو دياب في آخر 14 عامًا.

تفاصيل ألبوم "مكانك" للهضبة عمرو دياب

يستعد الهضبة عمرو دياب،لطرح ألبومه الغنائي الجديد والذي يحمل عنوان "مكانك"، ومن المقرر أن يطرح الألبوم يوم ٢٥ ديسمبر وسيكون متاح كاملًا حصريًا عبر تطبيق أنغامي، كما سيقوم بطرح عدة أغاني جديدة و3 بوسترات قبل طرح الألبوم، وذلك كدعاية للألبوم.

ويشتمل الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطورًا كبيرا في شكل الموسيقى المصرية والعربية.

ما هي آخر أعمال الشاعر الغنائي تامر حسين ؟

وفي سياق منفصل يذكر أن آخر أعمال الشاعر الغنائي تامر حسين هي أغنية "لسه نفسنا طويل" وهي تتر مسلسل "صوت وصورة" والأغنية هي من كلمات تامر حسين، الحان وتوزيع نادر حمدي، غناء هنا يُسري، إنتاج شركة أروما.

ماذا تقول كلمات تتر مسلسل "صوت وصورة"؟

لسه نَفَسنا طويل

مش مفروشلنا الدُنيا ورد طول طريقنا

فى يوم بِتسعدنا ويوم فيه بتضايقنا

ولولا حبه مِن الأمل معيشينا

و مصبرنا ع اللى ودعنا وفارقنا

أيامنا مهما ضلِمت لازم تنور

ولو لقيتها إتأزميت ع الفرحه دّور

ماتسبيبش روحك ل غرق لو مهما يجرى

عشان فى ُبكرة حاجات كتير أجمل تصور

ويادنيا اهو عايشين

لو نضعف يوم نستقوى يومين

ومفيش حال بيدوم

على كل البنى أدمين

لسه نفسنا طويل

وزمان قالولهالنا الصبر جميل

حانعافِر ونقوم

لو يوم أيامنا تميل

كترت ف بالنا الأسئلة وزادتِ حيرتنا

واقفين بنِتفرج على مشوار حياتنا

وفى غلط بنصلحه وغلط ياخدنا

من إيدنا لنهايه وسكة توهِتنا

حتى الحقيقة ف الزمن ده مزيفينها

وصوت وصورة كُل حاجه مشوهينها

مين اللى ظالِم مين ظلم بتضيع سينينا

على ألف إنّ وشّكِ مالنا مصعبينها ؟

الحق عُمره ما راح هَدّر والكدب لعنه

والخير على الشر إنتصر شُفنا وسِمعنا

بكرة اللى رايده ربنا حايبان قصادنا

وإحنا إستفادنا من دروس كل اللى باعنا