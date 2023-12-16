نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين تتصدر "بيلبورد العربية" للمطربين الأكثر تأثيرًا واستماعًا بين الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتلّت المطربة شيرين عبد الوهاب، المرتبة الأولى، في تصدّر لافت لقائمة "بيلبورد العربية"، للفنانة الأكثر تأثيرًا واستماعًا من الجماهير.

وتفوّقت شيرين، بأغانيها الشهيرة مثل "الوتر الحساس" و"صبري قليل" و"كلام عنيه".

ويظهر جراندي توتو في المرتبة الثانية، فيما كانت المفاجئة تصدر مغني الراب مروان بابلو المركز الثالث، متفوقًا على عدة نجوم، بينهم عمرو دياب وأحمد سعد.

وفي التصنيف، أدرجت نانسي عجرم في المركز السادس، والفنان السوري الشامي في المركز السابع، في حين جاءت فرقة كايروكي في المركز العاشر.

نبذة عن قائمة "بيلبورد" العربية

تُسلّط "بيلبورد" العربية الضوء على التنوع الفني والثقافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم، كجزء لا يتجزأ من مجلة بيلبورد العالمية ذات التاريخ الثقافي والموسيقي الطويل.