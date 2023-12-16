من بينها "جيت متأخر "و "مش كفاية فراق".. أبرز الأغاني الدرامية في عام 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - كان عام 2023 مليئًا بالأعمال الغنائية المتنوعة ما بين الأغاني الرومانسية والأغاني الدرامية والأغاني الراقصة والأغاني الشعبية، وكل فئة من تلك الأغاني لها معجبيها ومحبيها الذي يفضلون هذا النوع ويستمعون إليه دائمًا.

وطرحت في عام 2023 العديد من الأغاني الدرامية لكثير من النجوم وقد نالت إعجاب الجمهور وانهالت عليها الكثير من التعليقات الإيجابية وأيضًا قد تصدرت التريند ومواقع التواصل الإجتماعي.

ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز الأعمال الدرامية التي طرحت وحققت نجاحًا كبيرًا في عام 2023، ومن هذه الأعمال الآتي:-

(بطمن عليك، مش كفاية فراق، يمكن خير، جيت متأخر)

1-اغنية "بطمن عليك"

أغنية "بطمن عليك" هي أغنية للهضبة عمرو دياب وقد تم طرحها تبعًا لاحدي شركات الإتصالات وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها حيث وصلت نسبة مشاهدات عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 17 مليون مشاهدة.

أغنية بطمن عليك" هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، مختلطة وأتقان رقميًا لأمير محروس.

كلمات أغنية "بطمن عليك"

انا بطمن عليك مش عايز حاجة منك

غير بس انك ترد انت كويس بجد

مش ناقصك اي حاجة مش ناقصك اي حد

يا بعيد عن عيني يا عيني بعيد

بالقلب انا بسلم مادام عز السلام بالايد

2-أغنية "يمكن خير"

"يمكن خير" هي أغنية للفنان رامي صبري وهي تم طرحها ديسمبر 2022، ولكنها استمرت في حصد المشاهدات والنجاحات خلال عام 2023، حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 89 مليون مشاهدة.

وأغنية يمكن خير من كلمات أحمد على موسى ومن ألحان رامي صبري وتوزيع وميكس ماستر طارق توكل.

كلمات أغنية "يمكن خير"

ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب

إيه إيه هيفيد

على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني وماشي ماشي بعيد

يمكن خير

ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام

هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش

خلص الكلام

3-اغنية "مش كفاية فراق"

"مش كفاية فراق" هي للفنان محمد حماقي وقد حققت نجاحًا كبيرًا خلال عام 2023 وقد تصدرت التريند ومواقع التواصل الإجتماعي وقت طرحها وهي من ضمن أغنيات ألبومه الأخير، وقد وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 3 مليون و400 ألف مشاهدة.

وأغنية "مش كفاية فراق" هي من كلمات الشاعر تامر حسين ومن ألحان تامر علي، توزيع موسيقي تميم

كلمات أغنية "مش كفاية فراق"

يا فراق

مش كفاية فراق

هرتاح أمتى من الاشواق

وديت ليه حبيبي بعيد

أوجاعي كل يوم بتزيد

يا فراق مش كفاية فراق

يا فراق جاي على العشاق

يرضيك هو إحنا أي اتنين

ما تروح روح لناس تانيين

4-أغنية "جيت متأخر"

"جيت متأخر" للفنان رامي جمال وقد طرحت منذ قرابة أسبوعين واستطاعت الأغنية أن تمس قلوب متابعي الفنان رامي جمال فقد تصدرت التريند ومواقع التواصل الإجتماعي وأيضًا تريند "تيك توك" وتريند "يوتيوب"، فقد وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 2 مليون و400 ألف مشاهدة.

أغنية "جيت متأخر" هي من كلمات محمد مصطفى ملك، ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر، ومكس وماستر محمد مجدي، وجيتار مصطفى نصر، وبيز جيتار: بيباوي.

تقول كلمات أغنية "جيت متأخر"

لا جيت متأخر ايوه خلاص مابقاش نافع روح بقا ليه راجع.. عايز ايه بتقولي وحشتك.

والمفروض انا اكون عارف لا تلاقيك فاضي قولت أراضيك.

مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين.

ما كنت قصادك وانت مشيت وقسيت جامد ايوه نصيب وارد.. يمكن خير بالعافيه طلعت بقلبي سليم فانا مش عايز اي كلام خالص قولت كتير مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن احسها ده انا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده انا بصفى في ثانيتين".