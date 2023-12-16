نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. تعرف على أبرز محطاتها الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم السبت ١٦ ديسمبر ذكرى وفاة الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب، والتي تميزت بتنوع أدوارها، واختلافها، وتميزت بالذكاء والإصرار والعزيمة.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز محطاتها الفنية

بداية مشوارها الفني

بدأت الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب حياتها الفنية مطلع عام 1960 بدور صغير في فيلم "حب ودلع" ثم شاركت في فيلم "لحن السعادة" ثم توالت أفلامها في فترة الستينات من القرن الماضي، والتي كان من أشهرها فيلم "نص ساعة جواز" مع رشدي أباظة وشادية وعادل إمام.

وفي عام 1970 قدمت أول بطولة مطلقة لها مع المخرج حسن الإمام في فيلم "دلال المصرية "الذي حققت من خلاله نجاحات واسعة ووضعها في مصاف النجوم، وأهّلها لأداء أدوار البطولة في افلام أخرى منها "لعبة كل يوم"، "وشيء في صدري"، " وشقة مفروشة "والبعض يعيش مرتين"،

وفي عام 1972 أنتجت لنفسها فيلم" امتثال"، " وزائر دوت الخليج" عام 1973 وفي عام 1974 أنتجت فيلم" في الصيف لازم نحب "بطولة صلاح ذو الفقار والذي شاركته بطولة فيلم" مسافر بلا طريق" عام 1978.

أهم أعمالها الدرامية

وشاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية أبرزها، "الفراشة" و"زيزينيا"، "حد السكين"، ومسلسل" لا أحد ينام في الإسكندرية" مع ماجد المصري.



قصة دخولها السجن مرتين



في عام 1982 قضت مدة ثمانية أشهر في سجن الاحتياط على ذمة محاكمتها في تهمة قتل مواطن عن طريق الخطأ أثناء قيادتها سيارتها، وهي متعاطى الخمر، وحكمت عليها المحكمة بالسجن عام مع وقف التنفيذ وغرامة بلغت 5000 جنيه مصري.



في عام 1985 عندما ألقي القبض عليها بتهمة تعاطي مخدرات حيث حكمت عليها المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات.

أهم الجوائز

حصلت على العديد من الجوائز أبرزها:

جائزة أحسن ممثلة دور ثان في مهرجان القاهرة السينمائي عن دورها في فيلم تفاحة.



جائزة أحسن ممثلة من المهرجان القومي للمسرح المصري في 2006 الماضي عن دورها في مسرحية أكرهك.



جائزة من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون في عام 2006 عن فيلم روائي قصير بعنوان الزيارة.