نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يشيد بأغنية "بحبك طبعًا" لـ إيساف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد عدد كبير من جمهور الفنان إيساف لإصدار أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "بحبك طبعًا"، حيث شارك جمهوره مقطعا من الأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالفيديو تعليقا قال فيه: "أغنية جديدة كلها حب وفرح، مع بداية سنة كلها خير وسعادة يارب على كل الناس".

وأضاف: "خش اسمعها كاملة على اليوتيوب وقولي رأيك في تعليق".

تعليقات الجمهور على منشور إيساف



وفورا من مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات دايما بتبهرنا، الأغنية تحفة، الف مبروك، دايما ناجح ومتفوق، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال إيساف

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان إيساف، هي أغنية “شكرًا” والأغنية من كلمات فاروق الشامي والملحن وليد سامي وتوزيع محمد حريقة، وأخرج الفيديو كليب المخرج مروان مصطفى.

كما طرح إيساف مؤخرًا أيضًا أغنية "عشان راجل"، وهي من كلمات أحمد عادل توفيق، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع محمود صبري.

كلمات أغنية "عشان راجل"

عشان راجل عشان أفضل كبير حتي في نظرنفسي سيبها تقول في حقي كتير وما بدافعش عن نفسي عشان لما يجيبوا سيرتي قلبها يحزن بقول بكرا الحقيقة تبان وخليني انا الاحسن علشان مليون عشان وعشان عشان عشيرتنا حتي زمان رضيت اني ابان خاين ومرضيتش اقول متخان انا اقدر اقول اكتر واعيبك بكلام كتير فيها لكن بعمل حساب لسنين.