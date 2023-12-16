بعد طلاقها من حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند مؤشر البحث "جوجل"، وذلك بعد إعلان خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب.

وتمت إنهاء علاقة الزواج بين المطربة شيرين وحسام حبيب بشكل ودي بعد مرور نحو 6 سنوات، وذلك بعد فترة طويلة من الشائعات التي أثرت على الثنائي في الفترة الأخيرة.

وفي سياق آخر، كشف الاعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، تفاصيل لقائه مع شيرين عبد الوهاب قبل أيام قليلة في الرياض، حيث كان هناك لتجربة إعلامية جديدة.

تفاصيل لقاء شيرين عبد الوهاب وعمرو أديب

وأكد عمرو أديب أن لقائه مع شيرين كان قبل نحو 10 أيام، وأشار إلى أنها كانت بصحة جيدة وتحدثت عن العديد من الأمور التي مرت بها، وأشارت إلى أنها تستعد لإصدار ألبوم جديد وحصري، مشيرًا إلى تحسّن حالتها الصحية رغم مفاجأة الطلاق.

وأضاف أن شيرين طلبت منه إطمئنان الجمهور بأنها بخير، معبرة عن أمنيتها بمرور هذه المرحلة بسلام ودون أي توترات بينهما.

تفاصيل إنفصال شيرين وحسام حبيب

يُشار إلى أن زواج شيرين وحسام حبيب كان في أبريل 2018، وانفصلا في ديسمبر 2021 بعد ثلاث سنوات من الزواج.

ومن ناحية أخرى، احتفلت شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها مؤخرًا، وكانت رحلة نجاح من طفولتها حيث بدأت مشوارها الفني وتلقّت تدريبها الفني من المايسترو سليم سحاب بناءً على نصيحة أحد معلميها الذي أقنع والدها بأهمية تطوير موهبتها الفنية في دار الأوبرا، وهو ما تحقق فيما بعد.