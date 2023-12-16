لا حس ولا خبر.. نادر أبو الليف ينتقد نقابة المهن الموسيقية بعد تجاهلهم خبر وفاة شقيقه

القاهرة - محمد ابراهيم - انتقد المطرب نادر أبو الليف، نقابة المهن الموسيقية، بعد تجاهلهم خبر وفاة شقيقه الراحل عادل أنور، فلم يقدم له أحدًا منهم واجب العزاء فيه.



وكتب أبو الليف، منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”قال فيه: "معقول العالم كله يعزيني في وفاة أخويا الفنان عادل أنور ونقابة المهن الموسيقيه ولا حس ولا خبر".

وتابع:"بشكر كل الشكر السادة الزملاء المسؤولين عن نقابة المهن الموسيقية وعلى رأسهم السيد النقيب الزميل مصطفي كامل.. وكل السادة الزملاء في مجلس نقابة المهن الموسيقية".

أبرز النجوم المشاركين في جنازة عادل أنور



وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور جنازة الفنان عادل أنور، كان من بينهم أيمن بهجت قمر، وأشرف زكي، وأيمن عزب، والكاتب أكرم السعدني، ومحمد الصاوي، وذلك لأداء صلاة الجنازة على جثمانه ولمواساة شقيقه الفنان نادر أبو الليف.

إعلان وفاة شقيق الفنان أبوالليف



يذكر أن المطرب نادر أبو الليف قد أعلن وفاة شقيقه عادل فى الساعات الأولى من صباح أمس، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”،منشورًا قال فيه: "توفي إلى رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا.

معلومات عن عادل أنور

عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، وشارك في العديد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة وغيرها.

وكان من أبرز الأعمال التي شارك فيها مؤخرًا الفنان عادل أنور، ونالت إشادات النقاد والجمهور مسلسل "فلانتينو"،الذي قدم خلاله دور الدكتور عبد العزيز أحمد رئيس قسم الديناميكا والمركبات الفضائية، والعمل بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، وكوكبة مميزة من النجوم، ومن تأليف أيمن بهجت قمر.