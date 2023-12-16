نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 21 سنة.. عماد رشاد يعيد إحياء مسلسل "العطار والسبع بنات" بقميصه في "زينهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - آثار النجم القدير عماد رشاد جدلًا واسعًا في الساعات القليلة الماضية، بعد عرض الحلقة 16 من مسلسل “زينهم” الذي يُعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الرقمية، حيث أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد ظهر عماد رشاد بقميص كحلي اللون، ممزوج برسومات بها نخل على الشواطئ، وتنقل رواد التواصل الاجتماعي بعض الصور تبين أنه نفس القميص الذي كان يرتديه في مسلسل العطار والسبع بنات منذ 21 عامًا، حيث عرض العمل عام 2002 وهو من بطولة الفنان نور الشريف.

مسلسل “زينهم”



ويعرض للفنان أحمد داود حاليًا مسلسل " زينهم" والذي تصدر المركز رقم 1 في المشاهدات منذ بداية عرض حلقاته على قناة ON ومنصة Watch it، ويعد أول بطولة مطلقة لـ أحمد داود في الدراما التليفزيونية، والمسلسل من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، عماد رشاد، سلوى محمد على.

قصة مسلسل “زينهم”

مسلسل “زينهم” يمزج بين الإثارة والتشويق من جانب وبين الكوميديا الخفيفة، المسلسل يدور في إطار اجتماعي، يعمل على حل ألغاز مجموعة من القضايا الغامضة التي واجهها أحد الأطباء أثناء مسيرته المهنية، وحاول من خلالها كشف غموض الجريمة في كل قضية، اعتمادًا على أصول وقواعد الطب الشرعي العلمية، ما جعل المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال ذات الحلقات المنفصلة المتصلة.

مواعيد عرض مسلسل زينهم



ويتم عرض مسلسل زينهم على قناة ON في تمام الساعة 8 مساءً ويعاد عرض المسلسل في الساعة 2 صباحًا،ويعاد عرضه في اليوم التالي في تمام الساعة 12 مساءً، كما يتم اعادة عرض المسلسل على قناة ON Drama في الساعة 10 مساء،ويعاد عرض الحلقة الساعة 10 صباحًا والساعة الخامسة عصرًا.