نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مره.. دينا الشربيني تفوز بجائزة أفضل ممثلة في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جوائز سيبتيموس الدولية عن حصول الفنانة دينا الشربيني على جائزة أفضل ممثلة في إفريقيا، وتعد الجائزة داعمًا قويًا للمواهب والأفكار الجيدة، وما يجعلها فريدة من نوعها وتقدم الجوائز في ثلاث فئات، أفضل ممثلة وأفضل ممثل وأفضل فيلم، بجانب تقسيم هذه الفئات الثلاث حسب القارة، ويضم أيضا حفل توزيع الجوائز الفائزين بجائزة إيمي وبافتا وأوسكار.

أحدث أعمال دينا الشربيني

وعلى جانب آخر تعيش دينا الشربيني حالة من الانتعاش الفني، وحيث بدأت تصوير الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد لعرضه خلال موسم رمضان 2024، العمل متكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، هو من بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة إسعاد يونس، والمسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي، وايضا تشارك الشربيني في رمضان 2025، بالفوازير الرمضانية التي تضم نخبة من النجوم من بينهم دينا الشربيني، محمد ثروت، رنا رئيس، محمود الليثي، توني ماهر وغيرهم باقة من النجوم ومن إخراج مجدي الهواري.



آخر أعمال دينا الشربيني

يعد اخر اعمال دينا الشربيني هو فيلم "تاج" لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصروالوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

كما شاركت الشربيني والفنانة شيرين رضا في حكاية «لو بعد حين»، من مسلسل «حدث بالفعل»، الذي عرض منه مؤخرا 4 حكايات، وحكاية «لو بعد حين» هي الرابعة من حكايات مسلسل «حدث بالفعل»، وتتكون الحكاية من 3 حلقات فقط وتعرض يوم الأربعاء من كل أسبوع، وتجسد دينا شخصية مذيعة في التليفزيون دائما وتقول إن مهنتها هي الحكي، وهذه المرة ستحكي حكايتها خلال برنامجها، ويشاركهما في البطولة كل من: «عابد عناني، لبنى ونس، إسلام حافظ، بسنت حاتم، ومن تأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي.