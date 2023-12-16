نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من بحري.. أحمد العوضي يتصدر البوستر الدعائي لفيلم "الإسكندراني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم أحمد العوضي لطرح أولى بطولاته السينمائية “الإسكندراني”، والمقرر عرضه في 4 يناير المقبل في مصر لينافس في شباك التذاكر وسط نجوم السينما خلال الموسم الشتوي، وذلك بعد النجاحات المتعددة المتتالية التي حققها من خلال بطولاته الدرامية.

وطرحت شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي، الشركة المنتجة للفيلم، البوستر الدعائي والذي تصدره الفنان أحمد العوضي، وخلفه البحر من منطقة بحري بالإسكندرية، عبر الصفحة الرسمية للشركة على “الفيس بوك” معلقة:" أحنا بتوع كله ولا يا ولا.. انتظروا بكر الإسكندراني يوم 4 يناير في مصر و11 بالخليج في فيلم الإسكندراني في جميع دور العرض.

انتهاء صناع فيلم الإسكندراني من التصوير

وكان قد احتفل صناع فيلم الإسكندراني بالإنتهاء من تصوير مشاهده، وفي كواليس تصوير آخر يوم للفيلم، كان هناك مظاهرات في ميلانو لدعم القضية الفلسطينية، وقام المخرج خالد يوسف بالمشاركة فيها، أمسك بالمكيروفون وبدأ يهتف ويطلب من المتظاهرين ذكر اسم غزة وتحدث معهم عن القضية، وظل واقفا لأكثر من 5 ساعات وممسكا بالعلم الفلسطيني.

أبطال فيلم "الإسكندراني"



ويعود خالد يوسف للسينما بفيلم "الإسكندراني" بعد غياب، ويقدم من خلاله رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاحعبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمدعفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

قصة فيلم “الإسكندراني”

تتلخص في شخصية الإسكندراني الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده وابنه وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن، واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.