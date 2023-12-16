نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكو وكريم محمود عبدالعزيز معا في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الثنائي شيكو وكريم محمود عبدالعزيز على تقديم مسلسل جديد في موسم رمضان 2024، من 15 حلقة من إنتاج أمير شوقي، وتأليف كريم كمز وإخراج محمد أمين والذي سيكون أول عمل درامي له.

أحدث أعمال الفنان شيكو

ومن ناحية اخري، حقق الفنان شيكو نجاحًا كبيرًا وقت عرض مسلسل اللعبة 4، عبر منصة شاهد الفترة الماضية، وشاركه بطولته هشام ماجد، وضم العمل أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، أوتاكا، محمد عمرو الليثي، محمد الصاوي، ومحمد التاجي، والمسلسل من سيناريو وحوار أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، من إنتاج أمير شوقي، وإخراج معتز التوني، ومن المفترض أن يبدأ التحضير للجزء الخامس من العمل بعد موسم رمضان 2024.

أحدث أعمال كريم محمود عبدالعزيز

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وينتظر الفنان كريم محمود عبدالعزيز خلال الأسابيع القادمة عرض الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي، إنتاج أمير شوقي وإخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمد محمود عبدالعزيز، سليمان عيد، أحمد بدير، وعدد من ضيوف الشرف، عرض له فيلم "بيت الروبى" يتميز بأنه يتضمن في أدوار بطولة العديد من الفنانين كالنجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز والممثلة نور اللبنانية وتارا عماد بالإضافة إلى عدد كبير ممن يشاركون فيه، يتولى إخراجه بيتر ميمي، ويكتبه محمد الدعباح وريم القماش، ويتم إنتاجه تحت إشراف شركة سينرجي فيلمز.

اخر اعمال الفنان شيكو

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ويذكر ان اخر اعمال الفنان شيكو هو فيلم إبن الحاج أحمد، تأليف محمد المحمدي وإخراج معتز التوني، وشارك فيه سيد رجب، عايدة رياض، رحمة أحمد، مصطفى غريب، هشام ماجد، أحمد فهيم، أيمن وتار وآخرين، وتدور أحداث فيلم "ابن الحاج أحمد" في إطار كوميدي حول أحمد (شيكو) الذي يعمل في بقالة والده (سيد رجب)، ولكنه يعاني من بعض المتاعب بسبب عصابات خطرة يضطر لمواجهتها، بالتعاون مع نبيلة (رحمة أحمد).

آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز

وكان آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز هو فيلم "شلبي" مع روبي وبيومي فؤاد وحاتم صلاح والطفلة سيليا سعد وسليمان عيد، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي، وايضا شارك في مسلسل شقة فيصل، الذي عرض عام 2019، وكان من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وشارك فيه أيتن عامر، أحمد فتحي، أيتن عامر، نسرين أمين، وائل نور، كما شارك في نفس الموسم بمسلسل هوجان، بطولة محمد إمام، أوس أوس، صلاح عبدالله وميرنا جميل.