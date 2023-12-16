معرض فني لطلبة برامج التربية الخاصة بمحافظة ظفار

صلالة ـ العُمانية: افتتحت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار مؤخرا المعرض الفني لطلبة برامج التربية الخاصة تحت شعار (همم تحلق نحو القمم)، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام. يشتمل المعرض والذي يقام بمركز صلالة جراند مول على عدد من اللوحات والأعمال الفنية الطلابية في مجال الرسم على الزجاج والمشغولات الفنية اليدوية باستخدام الخامات البيئية إلى جانب أعمال التزيين والرسم الحي. كما يتضمّن المعرض عددًا من العروض المرئية لأهم الإنجازات والمساهمات التي قام بها الطلبة من ذوي الإعاقة بمدارس تعليمية ظفار على مستوى المجالات والأنشطة المختلفة.

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