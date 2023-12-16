ختام ملتقى الإبداع الثقافـي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار

صحار ـ من إبراهيم الفارسي:

احتفل في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار بمحافظة شمال الباطنة باختتام فعالية ملتقى الإبداع الثقافي بتنظيم من نادي الإبداع بالجامعة (قاعة المعارض) مبنى قسم

الأنشطة الطلابية وبمشاركة عدد من الفنانين والجهات الحكومية والخاصة، اشتمل الملتقى على نشاط ثقافي ومعرض فني احتوى على الرسم الزيتي وأعمال النحت على الخشب والرخام وافتتاح ركن للتصوير الضوئي ومعرض استهلاكي للأسر المنتجة وإقامة حلقات عمل تدريبية.

افتتح الملتقى الدكتور هلال المقبالي نائب مساعدة رئيس الجامعة للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية، حيث القى الدكتور هلال المقبالي : كلمة قدم فيها الشكر لمنظمي الملتقى والمشاركين مؤكدا على أهمية مثل هذه الملتقيات لما لها من أثر كبير في صقل المواهب الطلابية وتعزيزها ، مشيرا الى دور الرسالة الفنية في التعبير عن الكثير من القضايا الحياتية في المجتمع ودور الفنان الإنسان في ذلك ، بعدها تم تدشين الهوية البصرية لنادي الإبداع ومن ثم بدأت حلقات العمل التدريبية مثل حلقة الرسم الحر وحلقة الفنون.

وقام قام الدكتور هلال المقبالي والحضور بجولة داخل أروقة المعرض وافتتاح ركن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة ثم تكريم المشاركين .

مشاركة مجتمعية :

أشارت إيمان الرواحية مديرة مساعدة بدائرة الثقافة بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة بالمشاركة وأهميتها والجوانب الإيجابية منها حيث قالت :المشاركة المجتمعية في الفنون والثقافة تلعب دوراً حيوياً في تعزيز التواصل وفهم الهويات المتنوعة. يسهم الفن والثقافة في بناء جسور الفهم بين الأفراد وتقديم منصة للتعبير الإبداعي. يشجع هذا التفاعل على تعزيز الوعي والتسامح، ويساهم في تعزيز قيم المجتمع وتعزيز الروابط الاجتماعية. من خلال المشاركة الثقافية، يمكن للفنون أن تكون وسيلة لتحقيق التواصل الشامل وتعزيز التفاهم العابر للثقافات.

تشجيع المواهب :

فيما قالت أروى الزيدية أخصائية فنون تشكيلية: تنظيم الملتقى الإبداعي في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية يعد فرصه لعرض المواهب الفنية وتشجيعها ، حيث شارك عدد من الفنانين بعدد من اللوحات الفنية المتنوعة التي تعبر عن مواضيع مختلفة وتنوعت في الأساليب والتقنيات المستخدمة تم توفير بعض المعلومات عن كل فنان وأسلوبه الفني لمساعدة الزوار في فهم وتقدير الأعمال الفنية.