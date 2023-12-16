رواية «فومبي» للعمانية بدرية البدرية ضمن القائمة الطويلة لـ «البوكر» العربية

لندن ـ العُمانية: أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية عن الروايات المرشّحة للقائمة الطويلة بدورتها للعام 2024، حيث تتضمن القائمة 16 رواية. وضمت القائمة الكاتبة العُمانية بدرية بنت محمد البدرية عن روايتها (فومبي)، إضافة إلى الكاتبة رجاء عالم التي فازت بالجائزة مناصفة في العام 2011 ومحمد عبد النبي (القائمة الطويلة 2013 والقائمة القصيرة 2016) ورشيد الضعيف (القائمة الطويلة عام 2012)، وأمين الزاوي (القائمة الطويلة في 2013 و2018) والذي كان عضوًا في لجنة التحكيم في العام 2020. وترشحت للجائزة في هذه الدورة 133 رواية، صدرت في الفترة بين يوليو 2022 ويونيو 2023، وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من خمسة أعضاء.

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