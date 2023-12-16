انت الأن تتابع خبر جيسي عبدو تروج لعرابة بيروت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - روجت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، لمسلسلها الجديد " عرابة بيروت" والذي بدء عرضه على منصة شاهد، الجمعة.



ونشرت جيسي عبر حسابها الرسمي في منصة "انستغرام"، عدة صور لشخصيتها في العمل، أرفقتها بتعليق كشفت فيه عن اسمها في المسلسل "زينة"، وأوضحت أنها تلعب دوراً شريراً بالعمل، قائلة: كل يلي فيي قلكن ياه.. مش ناوية ع الخير أبداً.. صار فيكن تحضروا أول حلقتين من عرابة بيروت على شاهد.



وتستعرض أحداث مسلسل "عرابة بيروت" أهم الأحداث الغريبة التي حدثت في بيروت خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كما تسلط الضوء على المشاكل التي افتعلها رجال السياسة وأصحاب النفوذ، وتدور الأحداث داخل نادٍ ليلي ذاع صيته في تلك الفترة.



والمسلسل من تأليف الكاتبين مازن طه ونور الشيشكلي، وإخراج فيليب الأسمر، ويشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب جيسي عبدو، كل من: نادين الراسي، ودوجا حجازي، ومهيار خضور، وجوليا قصار، ونور الغندور، ورولا بقسماتي.



وأثارت الفنانة ماغي بو غصن جدلاً كبيراً بسبب تغيبها عن المشاركة في بطولة العمل، خاصة وأن المسلسل من إنتاج شركة زوجها جمال سنان، إذ اعتقد البعض أن ماغي قد تم استبعادها، إلا أنها أكدت في لقاء صحفي أن العمل ضخم ويتطلب وقتاً كبيراً لتحضيره، ولم يسعفها الوقت لانشغالها بأعمال أخرى.



ويعد مسلسل "الجار للجار 2"، الذي جرى عرضه نهاية أبريل/ نيسان الماضي، آخر الأعمال التي ظهرت فيها جيسي عبدو، وتدور أحداثه حول الخلافات والمشاحنات بين جيران يسكنون في نفس البناية، وتكثر خلافاتهم مع انضمام جنسيات عربية مختلفة إلى العمارة السكنية التي يقطنون فيها. والمسلسل من بطولة شيماء سيف، وجيسي عبدو، ومرام علي، وبيومي فؤاد، وإبراهيم السمان، ووسام صباغ، وإخراج محمد عبدالعزيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ أسامة حسام الدين.



أما آخر أعمال جيسي السينمائية فكان فيلم "ولا غلطة" الذي عرض في ديسمبر/ كانون الأول العام 2022، ولعبت بطولته إلى جانب النجم زياد برجي، وفؤاد يمين، وأنجو ريحان، وسلطان ديب، وشيرين أبو العز .