انت الأن تتابع خبر جدل حول تصريحات كاملة أبوذكري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفى الفنانان تامر حسني ومحمد رمضان، التصريحات التي أدلت بها المخرجة كاملة أبو ذكري، حول رفضها العمل معهما. وعلق تامر من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" على نفي أبو ذكري رفضها العمل معه في أي عمل فني، مشيرًا إلى أنها مجرد شائعات ويتمنى العمل معها أيضًا.



وكتب تامر قائلاً: "أستاذة كاملة ولا يهمك معلش فيه ناس أكل عيشها الإشاعات وإنتي اللي حبيبتي وأنا اللي بحبك وبحب كل شغلك وفخور بيكي وأتمنى فعلًا نتقابل فنيًا وأنا اللي أروح لدماغك الجميلة لو شايفاني في عمل جاد ويعبر عن الناس.. هثق في مين قدك يا أستاذة؟!".



كما علق الفنان محمد رمضان على تصريحات كاملة أبو ذكري، وأمنيتها بالتعاون معه، وكتب عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، قائلاً: "كاملة حبيبتي، أنا كمان يسعدني ويشرفني اشتغل مع أهم مخرجة في مصر".



وكانت كاملة أبو ذكري، قد أكدت عدم صحة التصريح المنسوب لها بأنها ترفض العمل مع تامر حسني، معقبة: "عمري ما قلت أرفض الشغل مع تامر حسني وهو نجم كبير وبحب أفلامه وأغانيه وعنده قبول كبير على الشاشة وبتمنى أقابله صدفه".



وأضافت : "أنها تريد العمل مع النجم محمد رمضان، متابعة: "مشتغلش مع محمد رمضان وكنت بفكر في الشغل مع كريم عشان طلعنا مع بعض إنما محمد رمضان أصغر مننا".



وتابعت: "أكيد محمد رمضان ممثل كبير وقعدت معاه مرة وحسيت إن في بينا كيميا والروح بينا مش تقيلة على بعضها وحبيته جداً لما قعدت معه وأتمنى نشتغل مع بعض" .