انت الأن تتابع خبر انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بالرياض.. القصة كاملة بعد زواج 5 سنوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بالرياض تريند جوجل في الساعات الأخيرة الماضية، وذلك لأنها هي المرة الثانية التي ينفصل فيها الثنائي عن بعضهم البعض، وأكد هذا الخبر الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية وفجر الكثير من المفاجآت حوله.

انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بالرياض

وسرد الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية الذي يبث على قناة إم بي سي مصر، قصة انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بالرياض للمرة الثانية كاملة، والسبب الحقيقي ورائه هو حدوث خلاف حاد بينهم بسبب أنه يتدخل بشكل كبير في حياتها الشخصية.

ووصلت الخلافات إلى حد الضرب والشتائم فيما بينهما بسبب تدخل حسام حبيب في حياة شيرين الفنية، وهو الأمر الذي رفضته بشكل كامل، وقررت أن تطلب الطلاق منه ولكنه قابل هذا برفضه الشديد، وتدخل عدد كم المقربين في الوسط الفني لحل الأزمة، ووافق على أن ينفصلوا بشكل رسمي عن بعضهم البعض وتم الإعلان عن ذلك مؤخراً.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وانتشرت في الساعات الأخيرة الماضية الكثير من التفاصيل الخاصة بطلاق شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب بشكل رسمي، وهذا بعد زواج استمر إلى 5 سنوات والزواج جاء في عام 201، وظن الكثيرين أن هذه الزيجة سوف تستمر طوال الحياة لأنهم كانوا يحبوا بعضهم البعض كثيراً، وهذا ما أعلنته الأولى في الكثير من البرامج.

وواجهت علاقة الثنائي عاصفة شرسة بين الطرقين وهو السبب وراء انفصالهم بعد الكثير من الأزمات والأحداث الشديدة التي مرت عليهم، وهذا ما جعلها تخرج عن صمتها وتكشف عن الكثير من المفاجآت حول علاقته وطلاقهم، وأعلنت عن العديد من التفاصيل الخاصة بهم في العديد من وسائل الأعلام المختلفة.