نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامى عياش يعود للرومانسية فى أحدث أعماله "مابنساك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح البوب ستار رامى عياش، أحدث أغنياته التى تحمل عنوان "مابنساك"، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

وهذه الأغنية تتسم بالطابع الرومانسي، الرقيق، الذى يخطف القلوب، قدمها رامى بأداء وإحساس عالى، وقام بتوصيل رسالته بكل سهولة ووضوح، وصاحبها توزيع موسيقى أوركسترالي عالمى بمشاركة 44 عازف، وتم استخدام بعض الآلات الموسيقية بفاعلية مؤثرة إلى حد الإبهار، وقد تم التسجيل بأحد استوديوهات العاصمة الأوكرانية كييف



أغنية "مابنساك" كلمات مازن غنام، وألحان رامى عياش، وتوزيع موسيقى ألكسندر ميساكيان، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند

كلمات الاغنيه

وتقول كلماتها:..

بعدو القلب بيشتقلك

و بعدو جرح الماضي معي ومعك

و بعدو الزمن واقف

وبعدو القلب واقف

من لحظة إلى تركنا انا وياك

ما بنساك

يا جرح العايش فيي ما بنساك

ما دامو قلبي الطيب بعدو معاك

رح كمل عمري كلو استناك

بعدو الزمن واقف

و بعدو القلب واقف

من لحظة إلى تركنا انا وياك

بعدو قلبي عم يسألني

إذا بكرا رح تسأل عني

والمقعد عم يدمع

ناطر سوى نرجع

عا مطرح ما كنا انا وياك

ما بنساك

جرح العايش فيي ما بنساك

ما دامو قلبي الطيب بعدو معاك

رح كمل عمري كلو استناك

ما بنساك

يا جرح العايش فيي ما بنساك

ما دامو قلبي الطيب بعدو معاك

رح كمل عمري كلو استناك

بعدو القلب واقف

و بعدو الزمن واقف

من لحظة إلى تركنا انا وياك

ما بنساك.