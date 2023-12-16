نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خبر انفصالهما.. تعرف على سبب الخلاف بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت اخبار الفترة الماضية، إعلان خبر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب رسميا، وقال الاعلامي عمرو أديب، إنه تواصل مع شيرين، وأكدت له وقوع الطلاق بالفعل بشكل حضاري دون أية مشاكل، أخبرته شيرين أنها بخير هي وحسام وبحالة جيدة.

إنفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للمرة الثانية

ووقع الانفصال بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للمرة الثانية بعدما وقعت خلافات بينهما في السعودية، العلاقة بين الثنائي شهدت خلافا حادا بسبب تدخله في عملها خلال الفترة الأخيرة، طلب حبيب من الشركة المنظمة لحفل شيرين تأجيله دون الرجوع إليها، وهو ما أغضب شيرين عبد الوهاب ودفعها للعودة إلي القاهرة مع فريق عملها، مما جعلها تترك المنزل في محاولة من حسام للصلح ولكن المحاولات باءت بالفشل.

سبب الخلاف بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وجاء السبب الذي أدي إلى الخلاف بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، هو تدخل حسام حبيب في أعمال زوجته الفنية، مما أحدث خلافًا بين الطرفين، وطلب حبيب تأجيل الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبد الوهاب، من الشركة المنظمة للحفل، وذلك دون الرجوع للفنانة شيرين عبد الوهاب أو استشارتها في هذا التأجيل.

شيرين عبد الوهاب تحذف صورها مع حسام حبيب

ومن جانبه، حذفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، صورها مع طليقها السابق حسام حبيب من حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عقب إعلان طلاقهما رسميا، مساء أمس الجمعة عبر برنامج "الحكاية" للإعلامي عمر أديب.

زواج حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

ويذكر ان الثنائي حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب قد تصدر محركات البحث على سوشيال ميديا خلال الساعات الأولى من اليوم، بعد إعلان وقوع الطلاق بيهما، خاصة وأنهما شغل الرأي العام بالجدل والشائعات، حول خلافات وأزمات أحاطت بعلاقتهما خلال ما يقرب من 6 سنوات، هي فترة زواجهما، وتزوجت شيرين وحسام حبيب، في أبريل من عام 2018، وسبق وأن انفصلا في ديسمبر من عام 2021 بعد 3 سنوات من زواجهما، وعادا مرة أخرى في نوفمبر من العام الماضي وسط موجة عارمة من الشائعات.