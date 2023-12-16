نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خبر انفصالهما.. تعرف على خلافات حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت اخبار الفترة الماضية، إعلان خبر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب رسميا، وقال الاعلامي عمرو أديب، إنه تواصل مع شيرين، وأكدت له وقوع الطلاق بالفعل بشكل حضاري دون أية مشاكل، أخبرته شيرين أنها بخير هي وحسام وبحالة جيدة، شهد زواج الثنائي العديد من الأزمات والخلافات طوال فترة زواجهما وتخللها العديد من الشائعات والتصريحات المتضاربة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية خلافات حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب..



إنفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للمرة الاولي

واعلن حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب انفصالهما لأول مرة في شهر نوفمبر عام 2021 وأكدت شيرين الخبر في شهر ديسمبر من خلال بيان رسمي نشرته عبر مواقعها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وأن الانفصال تم في هدوء ولا وجود لخلافات بينهما.

خلافات وابتزاز بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

عادت "شيرين" تثير الجدل مجددًا عندما كشفت عن حلاقة شعرها في يوليو 2022 في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي وان هناك خلاف نشب بينها وبين حسام حبيب ودخولها لحالة نفسية سيئة بسببه، كشفت شيرين خلالها عن ابتزاز "حسام" لها طوال فترة زواجهما إلى جانب ممارسته العنف وضربها، دخلت "ِشيرين" إحدى المستشفيات للتعافي من الإدمان حيث قام شقيقها "محمد عبد الوهاب" باحتجازها، عادت قصة الثنائي على الساحة مجددًا في نوفمبر عام 2022 بعد خروج "شيرين" من المستشفى وتعافيها من الإدمان أعلنت كتب كتابها مجددًا عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب.

سبب الخلاف بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ونشب خلاف بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب ادي للطلاق للمرة الثانية، وجاء سبب الطلاق هو تدخل حسام حبيب في أعمال زوجته الفنية، مما أحدث خلافًا بين الطرفين، وطلب حبيب تأجيل الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبد الوهاب، من الشركة المنظمة للحفل، وذلك دون الرجوع للفنانة شيرين عبد الوهاب أو استشارتها في هذا التأجيل.

زواج حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

ويذكر ان الثنائي قد تصدر محركات البحث على سوشيال ميديا خلال الساعات الأولى من اليوم، بعد إعلان وقوع الطلاق بيهما، خاصة وأنهما شغل الرأي العام بالجدل والشائعات، حول خلافات وأزمات أحاطت بعلاقتهما خلال ما يقرب من 6 سنوات، هي فترة زواجهما، وتزوجت شيرين وحسام حبيب، في أبريل من عام 2018، وسبق وأن انفصلا في ديسمبر من عام 2021 بعد 3 سنوات من زواجهما، وعادا مرة أخرى في نوفمبر من العام الماضي وسط موجة عارمة من الشائعات.