فن ومشاهير

إطلاق الفيديو الدعائي الرسمي لكارت شحن وطرحه في قاعات السينما يوم ٢٧ ديسمبر الجاري

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القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الشركة المنتجة لفيلم كارت شحن الفيديو الدعائي   النهائي للفيلم عبر قناتها على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة  .
 

وفي نفس الوقت طرحت هاشتاج عشان احب ابلكيشن وهو عنوان أغنية الفيلم التي يغنيها النجم أحمد شيبة.

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الفيلم سيبدأ عرضه يوم ٢١ من ديسمبر الجاري في دول الخليج والوطن العربي ويوم ٢٧ من الشهر نفسه في دور العرض المصرية.

فريق عمل الفيلم 


الفيلم من تأليف وإنتاج محمود صابر وإخراج شادي علي ويلعب بطولته النجوم محمد ثروت وبيومي فؤاد  ومني جمال وهالة فاخر. 


ويشاركهم البطولة عدد كبير من الفنانين منهم اسماعيل فرغلي وعمرو رمزي وسامي مغاوري وصبري عبد المنعم والوجه الجديد ياسمين دياب ومحمد يونس ومصطفى بسيط ومحمد توب  والطفلة عليا يونس ونجم الغناء احمد شيبة وضيفة الشرف النجمة فرح الزاهد. 
 

الفيلم من إنتاج وتأليف محمود صابر ( شركة ام اس برودكشن ) في ثاني أفلامه بعد فيلم "ضغط عالي". 
 

تتناول احداث الفيلم  - التي تقدم كل من ثروت وبيومي في صورة كوميدية  مختلفة -.
ويلعبان فيه شخصية شريف ( محمد ثروت ) وهو موظف متوسط الحال له اسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليا ( بيومي فؤاد ) من خلال التطبيقات الاليكترونية applications وكروت الشحن لتنتهي الاحداث بنهاية صادمة غير متوقعة.


وهو من توزيع شركة اتحاد الفنانين  الموزع هشام عبد الخالق.


 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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