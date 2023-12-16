نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان التشويقي لفيلم "كارت شحن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنانين بيومي فؤاد ومحمد ثروت لطرح فيلمهما الجديد “كارت شحن”، والمقرر عرضه يوم 21 من ديسمبر الجاري، في دول الخليج والوطن العربي، و 27 ديسمبر الجاري في مصر لينافس في شباك التذاكر وسط نجوم السينما خلال الموسم الشتوي، وذلك بعد النجاحات المتعددة التي حققهما من خلال الدراما والسينما.

وطرحت الشركة المنتجة البرمو الرسمي لفيلم “كارت شحن” عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تحت هاشتاج عشان أحب أبلكيشن، وهو عنوان أغنية الفيلم التي يقدمها المطرب أحمد شيبة.

تفاصيل فيلم "كارت شحن"



الفيلم من تأليف محمود صابر وإخراج شادي علي وتدور أحداث الفيلم حول شريف موظف متوسط الحال له أسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليا من خلال التطبيقات الرقمية وكروت الشحن، لتنتهي الأحداث بنهاية صادمة غير متوقعة

ويشاركهم البطولة عدد كبير من الفنانين منهم إسماعيل فرغلي، وعمرو رمزي، وسامي مغاوري، وصبري عبد المنعم، والوجه الجديد ياسمين دياب، ومحمد يونس، ومصطفى بسيط، ومحمد توب، والطفلة عليا يونس والمطرب أحمد شيبة، وضيفة الشرف النجمة فرح الزاهد والفيلم من إنتاج وتأليف محمود صابر في ثاني أفلامه بعد فيلم "ضغط عالي".