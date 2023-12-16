بدء التحضيرات لانعقاد المؤتمر الوطني الاول للمسرح اليمني

بدء التحضيرات لانعقاد المؤتمر الوطني الاول للمسرح اليمنيناقش اجتماع بصنعاء برئاسة رئيس المؤسسة العامة للمسرح والسينما صلاح الشرقبي، اليوم، الترتيبات لانعقاد المؤتمر الوطني الاول للمسرح اليمني.

واستعرض الاجتماع ما تم انجازه من قبل اللجان التحضيرية للمؤتمر الذي تنظمه المؤسسة بالتعاون مع قطاع الفنون بوزارة الثقافة خلال ديسمبر الجاري. كما ناقش الاجتماع اهداف ومحاور المؤتمر واوراق العمل التي سيتم تقديمها من قبل المختصين بالشأن المسرحي في اليمن.

وفي الاجتماع أكد رئيس المؤسسة العامة للمسرح والسينما صلاح الشرقبي، أهمية الاعداد الجيد لانعقاد المؤتمر للخروج بنتائج ايجابية ورؤية شاملة تسهم في تطوير المسرح اليمني.

وقال الشرقبي:" ان المؤتمر يهدف الى التعريف بالمسرح اليمني ودورة في رفع مستوى الوعي العام وترسيخ الهوية الايمانية، وإبراز المشاكل التي تعيق تقدم المسرح بالإضافة الى مناقشة الحلول التي يمكن من خلال النهوض بالمسرح في اليمن.

وأشار الشرقي الى أن المؤتمر يعد فرصة للتعريف بالأعمال المسرحية اليمنية وإبراز المواهب الفنية الجديدة والخروج برؤيه مستقبلية حول المسرح اليمني، بالإضافة الى تبادر الخبرات والتجارب ووضع الخطط لتطوير ودعم الفن المسرحي في اليمن.

وأضاف ان انعقاد المؤتمر يأتي في إطار جهود المؤسسة واستراتيجيتها خلال الفترة القادمة لتعزيز ودعم الثقافة والفنون المسرحية والمسرحيين الشباب في اليمن.

